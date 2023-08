Lückenkemper und Co. ausgeschieden - auch Männer raus

Die deutschen 4x100m-Staffeln haben die Medaillenentscheidungen bei der WM in Budapest verpasst. Dem deutschen Frauen-Quartett mit Louise Wieland (Hamburg), Sina Mayer (Zweibrücken), Gina Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) reichten am Freitag 42,78 Sekunden nicht zum Weiterkommen. Auch die Männer schieden aus.

Die DLV-Staffel der Frauen hatte im vergangenen Jahr bei der WM in Eugene überraschend die Bronzemedaille gewonnen, wenige Wochen später gab es bei der Heim-EM in München sogar Gold. In Ungarn waren die Chancen auf Edelmetall bereits im Vorfeld gering. So fehlen unter anderem die damaligen Leistungsträgerinnen Alexandra Burghardt (Burghausen), Lisa Mayer (Wetzlar) und Tatjana Pinto (Wattenscheid) verletzungsbedingt.