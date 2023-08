Nach 36 Jahren: Schönlebe verliert 400-m-Europarekord

Der in Frauenstein geborene frühere Starsprinter Thomas Schönlebe hat nach 36 Jahren seinen Europarekord über 400 m verloren. Im Halbfinale der WM von Budapest lief der Brite Matthew Hudson-Smith in 44,26 Sekunden sieben Hundertstel schneller als der heute 58 Jahre alte Sachse bei seinem Titelgewinn bei den Weltmeisterschaften 1987 in Rom.