Nach Staffel-Sturz: Bol holt WM-Gold über 400 m Hürden

Fünf Tage nach ihrem spektakulären Sturz in der Mixed-Staffel hat die niederländische Starsprinterin Femke Bol ihren ersten WM-Titel gewonnen. Die 23-Jährige holte in Budapest über 400 m Hürden nach 51,70 Sekunden souverän Gold vor Shamier Little aus den USA (52,80) und wurde so ihrer Favoritenrolle gerecht. Bronze sicherte sich die die Jamaikanerin Rushell Clayton (52,81).