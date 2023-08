Olympia 2028: DLV will in L.A. "unter Top Fünf" sein

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat nach den Weltmeisterschaften ohne Medaille in Budapest ambitionierte Pläne. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2028 in Los Angeles wieder unter den Top-Fünf-Leichtathletiknationen zu sein“, sagte Verbandschef Jürgen Kessing am Montag dem MDR.