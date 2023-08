Schockmoment bei Leichtathletik-WM: Golf Carts voller Athleten crashen vor Stadion

Beim Aufprall schleuderte es einen Offiziellen der Weltmeisterschaft aus dem Golfwagen, nach dem Crash lief er humpelnd davon. Weil sich der Jamaikaner Andrew Hudson bei dem Unfall am Auge verletzt hatte, wurde das Halbfinale mit Lyles in der Folge verschoben.

Lyles siegt souverän, Hudson scheidet aus

Gehindert an einer Top-Leistung hat der Unfall Noah Lyles jedenfalls nicht. Der US-Amerikaner, der bereits über 100 Meter in Budapest Weltmeister wurde, lief mit einer Zeit von 19,76 Sekunden souverän ins 200-Meter-Finale. Hudson schied mit einer Zeit von 20,38 Sekunden im Halbfinale aus.

„Ich habe einen Doktor draufschauen lassen, damit mein Auge in Ordnung ist, aber es war eigentlich nicht möglich, hier vernünftig zu laufen. Ich habe versucht alles zu geben, was ich konnte, aber das war eigentlich nicht das, was ich draufhabe“, erklärte Hudson nach dem enttäuschenden Rennen in der ARD.