Leichtathletik-WM: 4x100m-Staffel um Lückenkemper Sechste im WM-Finale - Titel an USA

DLV-Staffel verpasst Medaille deutlich

Ein Jahr nach dem Bronze-Coup in Eugene hat die deutsche 4x100m-Staffel der Frauen bei der Leichtathletik-WM in Budapest mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Der Titel geht an die USA.

Die deutsche Staffel landete auf Platz sechs

© IMAGO/Laci Perenyi/SID/IMAGO/Laci Perenyi