Start-Ziel-Sieg für Kipyegon über 1500 m

1500-m-Weltrekordlerin siegt souverän

Faith Kipyegon gewann am Dienstag in Budapest trotz dauerhafter Führungsarbeit ein spannendes Finale über 1500 m und verteidigte so ihren Titel.

Faith Kipyegon (r.) gewinnt den WM-Titel über 1500 m

© AFP/SID/JEWEL SAMAD