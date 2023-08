Weber vergibt letzte Chance: Deutsches Team ohne WM-Medaille

Speerwerfer Julian Weber (Mainz) hat die letzte Medaillenchance für das deutsche Team bei der Leichtathletik-WM vergeben. Der Europameister warf in Budapest 85,79 m und landete am Ende schon wieder nur auf Platz vier. Damit trat am letzten Tag der Titelkämpfe der „Worst Case“ ein, den Jürgen Kessing befürchtet hatte.