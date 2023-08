Anjuli Knäsche (Leinfelden-Echterdingen) hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest das Finale im Stabhochsprung (Mittwoch, 19.30 Uhr) verpasst. Die deutsche Meisterin übersprang am Montag in der Qualifikation 4,35 m, das reichte der 29-Jährigen nicht zum Weiterkommen.