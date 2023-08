WM: Ogunleye im Kugel-Finale - auch Gambetta weiter

Yemisi Ogunleye hat mit einer persönlichen Bestleistung das WM-Finale im Kugelstoßen erreicht. Die Mannheimerin erzielte in der Qualifikation am Samstagmorgen 19,44 m und zog damit wie ihre DLV-Teamkollegin Sara Gambetta (Halle an der Saale/18,70) in das Finale am Abend (20.15 Uhr) ein.