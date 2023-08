Zehnkampf bei Leichtathletik-WM: Verletzungsdrama um Kaul - DLV-Youngster auf Titelkurs

Leo Neugebauer greift im WM-Zehnkampf von Budapest nach Gold. Der 23-Jährige legte einen ganz starken ersten Tag hin und geht mit 4640 Punkten als Führender vor dem starken Kanadier Pierce Lepage (4610) in die Entscheidung am Samstag.

„Mit persönlicher Bestleistung am ersten Tag kann man gar nicht unzufrieden sein“, bilanzierte ein glücklicher Neugebauer auf SPORT1 -Nachfrage. Der DLV-Athlet hatte vor allem in den ersten drei Disziplinen für Furore gesorgt, im Hochsprung (2,02 Meter) und über die 400 m (47,99 s) zeigte er durchschnittliche Leistungen.

„Ich wollte ein bisschen mehr in den letzten beiden Disziplinen, aber ich habe alles gegeben“, erklärte Neugebauer und beschrieb den 400-Meter-Lauf: „Es hat sich schwerer angefühlt. Ich hatte keine Power mehr am Ende, das haben die anderen Athleten auch gesagt. Aber ich bin zufrieden mit einer Zeit unter 48.“

Kaul erklärt bittere Entscheidung: „Wäre ein Risiko gewesen“

Für Europameister Niklas Kaul ist der Medaillen-Traum hingegen verletzungsbedingt geplatzt. Der 25-Jährige trat am Freitagabend wegen einer Blessur am Fuß nicht mehr zu den abschließenden 400 m des ersten Tages an.