Para-Leichtathleten zum WM-Auftakt ohne Medaille

Die deutschen Para-Leichtathleten haben am Auftakttag der WM im japanischen Kobe eine Medaille verpasst. Die erst 18 Jahre alte Lise Petersen kam im Speerwurf der Startklasse F46 mit 34,68 Metern auf Rang sechs und schaffte damit ihre bislang beste Platzierung bei einem internationalen Großereignis im Erwachsenenbereich. Die deutschen Topathleten wie Markus Rehm oder Johannes Floors greifen erst im späteren Verlauf in die Titelkämpfe ein.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) ist mit insgesamt 18 Athletinnen und Athleten in Japan dabei, einige bereits für die Paralympics in Paris qualifizierte Leistungsträger wie Irmgard Bensusan verzichten auf die WM. Für die Sommerspiele hat der DBS bislang 13 Teilnehmerslots, für weitere Qualifikationsplätze müssen die bislang nicht qualifizierten Sportlerinnen und Sportler in Kobe Gold oder Silber gewinnen.