DLV plant Bewerbung für Leichtathletik-WM 2029 oder 2031

Rund zwei Jahrzehnte nach den "Bolt-Festspielen" von Berlin soll die Leichtathletik-WM wieder in Deutschland stattfinden. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) verabschiedete am Wochenende bei seiner Mitgliederversammlung in Dresden einstimmig einen Antrag zur Absichtserklärung für eine WM-Bewerbung 2029 oder 2031.

Die Weltmeisterschaften 2009 in Berlin - die einzigen in Deutschland seit der Premiere 1983 in Helsinki - sind vor allem durch die Fabelweltrekorde Usain Bolts über 100 und 200 m in Erinnerung geblieben, die bis heute Bestand haben.