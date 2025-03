Hallen-WM: Steinforth holt Bronze im Siebenkampf

Der US-Student kämpft sich in China wie schon bei der Hallen-EM auf den dritten Platz.

Der für den SV Halle startende Athlet musste sich mit 6275 Punkten nur dem Norweger Sander Skotheim (6475) und dem Esten Johannes Erm (6437) geschlagen geben. Seinen vor zwei Wochen bei der Hallen-EM in Apeldoorn erzielten deutschen Rekord (6388) verpasste Steinforth. In den Niederlanden hatte er hinter Skotheim und dem Schweizer Simon Ehammer sowie vor Erm ebenfalls Bronze geholt. Ehammer fehlte in Nanjing.