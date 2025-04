Für WM-Qualifikation: Strenge Dopingkontrollen in Kenia

Im Kampf gegen die zahlreichen Dopingfälle hat der kenianische Leichtathletik-Verband AK strenge Kontrollen für die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) angekündigt. Wie AK-Chef Jackson Tuwei am Mittwoch bekannt gab, müssen sich alle Athletinnen und Athleten, die in Japan starten wollen, drei Dopingtests unterziehen. Damit werden die bereits vor den Olympischen Spielen in Paris eingeführten Maßnahmen beibehalten.