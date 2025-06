Steigt die Leichtathletik-WM in München?

Deutschland will sich mit dem Olympiastadion in München für die Austragung der Leichtathletik-WM bewerben.

Das Rennen um die Austragung der Leichtathletik -Weltmeisterschaften 2029 und 2031 ist nun auch offiziell eröffnet - Deutschland will sich mit dem Olympiastadion in München bewerben.

Alle interessierten Verbände haben ab sofort bis zum 1. Oktober Zeit, ihre Absicht beim Weltverband World Athletics zu hinterlegen, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß.

Bolt sorgte in München einst für Spektakel

In diesem Jahr findet die WM in Tokio statt (13. bis 21. September), 2027 ist nach nur zwölf Jahren wieder Peking Gastgeber. Neben München will sich auch London für 2029 bewerben, in der britischen Metropole fand die WM allerdings erst 2017 statt.