Leichtathletik-Legende schafft weiteren Meilenstein

In ihrer voraussichtlich letzten Saison hat sich die dreimalige Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce ihr insgesamt neuntes WM-Ticket gesichert.

Die 38 Jahre alte Jamaikanerin sprintete bei den nationalen Meisterschaften in Kingston unter den Augen von Leichtathletik-Legende Usain Bolt über 100 m in 10,91 Sekunden auf Platz drei und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September).