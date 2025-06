Um WM betrogen? Brisanter Zoff um deutschen Leichtathleten

Große Aufregung in der deutschen Leichtathletik ! Wenige Monate vor dem Start der WM im September in Japan gibt eine Auseinandersetzung, die sogar vor Gericht zu landen droht.

„Ich habe wieder einiges darüber gelernt, wie Funktionäre ticken, insbesondere das Vorstandsmitglied Jörg Bügner, der in diesem Fall alles andere als ein angemessenes Führungsverhalten an den Tag gelegt hat. Ein Funktionär sollte für die Athleten da sein und nicht nur so weit hinter ihnen stehen, wie es den eigenen machtpolitischen Ambitionen in die Karten spielt“, schrieb Pfeiffer auf Instagram.

Nach einem Gespräch mit Vorstand Bügner hätte Bundestrainer Fromm seine Zusage widerrufen, was Pfeiffer süffisant mit einem „Hoppla“ kommentierte. Er habe sich an den Bundestrainer gewandt, um ein klärendes Gespräch mit Bügner führen zu können. Doch dieser Bitte sei bis heute niemand nachgekommen: „Inzwischen stelle ich mir die Frage, ob Jörg Bügner Angst vor dem Austausch mit seinen eigenen Athleten hat.“

DLV-Chef rechtfertigt Entscheidung

Jährlich würden in einem Call die Richtlinien mit dem Vorstand Leistungssport mit der Nationalmannschaft sowie in Gesprächen zwischen Bundestrainer:innen und Kaderathlet:innen erläutert werden.

Pfeiffer ärgert sich über nachträglich eingeführte WM-Norm

Noch mehr als an der zusätzlichen Norm stört sich Pfeiffer daran, dass diese auch rückwirkend gilt, also auch für Wettkämpfe, die vor der Einführung stattgefunden haben – aber eben nicht für alle Läufe.

Pfeiffer geht juristisch gegen Norm vor

Eine öffentliche Schlammschlacht sei eigentlich nicht in seinem Interesse, bekräftigte Pfeiffer. Deswegen hätte er zunächst auch versucht, Bügner per Mail mit Argumenten zu überzeugen. Neun Punkte zählte er auf.

Er habe sich mit seiner Platzierung im Worldranking sportlich deutlich für die WM empfohlen. Zudem habe er mit seinen Leistungen in London bei einem Major Marathon (7. Platz) und in Houston bei einem Gold Lable Marathon (3. Platz), „deutlich gezeigt, dass ich durchaus in der Lage bin, bei einer WM vorne reinzulaufen, auch in die Top 8, die für den DLV so wichtige Nationenpunkte bringen.“