Leichtathletik-WM in Tokio: DLV-Team wächst auf 79 Athleten

Drei Nachrücker im deutschen Team

Damit wird der DLV mit insgesamt 79 Athletinnen und Athleten bei der Leichtathletik-WM in Tokio vertreten sein.
Sina Mayer rückt über 100 m ins WM-Feld
© IMAGO/Chai v.d. Laage/SID/Chai von der Laage
SID
Das deutsche Team für die anstehende Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) vergrößert sich um drei Starterinnen und Starter.

Aaron Bienenfeld (Düsseldorf), Eva Dieterich (Tübingen/beide 10.000 m) und Samantha Borutta (Frankfurt/Hammerwurf) rücken nach dem Abschluss des so genannten World-Ranking-Verfahrens in die Mannschaft nach.

Leichtathletik-WM: Deutsches Team wächst auf 79 Athleten

Zudem erhält Sprinterin Sina Mayer (Zweibrücken), die bereits für die 4x100-Meter-Staffel nominiert worden war, noch einen Startplatz über die 100 m.

Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Sonntag bekannt.

Damit umfasst das deutsche Team in Japan 79 Athletinnen und Athleten.

