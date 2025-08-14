Leichtathletik-WM in Tokio auch bei Eurosport

SID 14.08.2025 • 11:55 Uhr Das Saisonhighlight der Leichtathleten bekommt eine weitere TV-Heimat. Fans dürfen sich auf mehr als 50 Live-Stunden freuen.

Die diesjährige Leichtathletik-WM in Tokio wird auch bei Eurosport zu sehen sein. Das Medienunternehmen Warner Bros.

Discovery zeigt die Titelkämpfe vom 13. bis 21. September auf dem deutschen Markt über mehrere Plattformen – im Free-TV bei Eurosport 1 sowie im Stream bei discovery+. In Deutschland berichten neben Eurosport auch ARD und ZDF über den Saisonhöhepunkt der Leichtathletinnen und Leichtathleten.

Ermöglicht wird die Ausstrahlung durch eine Vereinbarung mit der European Broadcasting Union. Discovery sicherte sich die Übertragungsrechte auf nicht-exklusiver Basis für 45 europäische Märkte. Am Mikrofon werden Sigi Heinrich und Markus Röhrig zu hören sein, insgesamt sind mehr als 50 Live-Stunden geplant.