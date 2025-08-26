Zehnkampf: Olympia-Überraschung muss WM-Teilnahme absagen

SID 26.08.2025 • 13:55 Uhr Markus Rooth, der in Paris überraschend vor Leo Neugebauer im Zehnkampf triumphierte, muss für die Leichtathletik-WM absagen.

Zehnkampf-Olympiasieger Markus Rooth hat seine Teilnahme an der Leichtathletik-WM in Tokio abgesagt. Der Norweger verkündete auf einer Pressekonferenz sein Aus für den Saisonhöhepunkt. „Ich mag von mir behaupten, dass ich meistens gut gelaunt bin. Aber so traurig wie in den letzten Tagen war ich nicht oft“, sagte Rooth sichtlich bewegt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 23-Jährige hatte in Paris überraschend Gold vor dem deutschen Leo Neugebauer (Stuttgart) gewonnen. Für die anstehende WM (13. bis 21. September) fehlt somit einer der stärksten Konkurrenten für Neugebauer und auch Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz).

Sturz neben die Matte – Operation unumgänglich

Rooth gab an, am Sonntag bei einem Wettkampfsprung neben die Stabhochsprung-Matte gestürzt zu sein und sich an Knie und Ellbogen verletzt zu haben. Bereits in dieser Woche wird er sich einer Operation unterziehen.