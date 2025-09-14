Newsticker
Leichtathletik-WM

10,61s: Jefferson-Wooden rast zu WM-Gold & Meisterschaftsrekord!

100 m: WM-Gold für Jefferson-Wooden in Traumzeit

Die Topfavoritin siegt deutlich - nur zwölf Hundertstel fehlen ihr zum Weltrekord von Florence Griffith-Joyner.
Melissa Jefferson-Wooden (r.) schlägt Alfred
© AFP/SID/Jewel SAMAD
SID
Die Topfavoritin siegt deutlich - nur zwölf Hundertstel fehlen ihr zum Weltrekord von Florence Griffith-Joyner.

Melissa Jefferson-Wooden (USA) ist die Königin der Sprinterinnen. Die Topfavoritin aus den USA holte sich bei der Leichtathletik-WM in Tokio in neuer Meisterschaftsrekordzeit von 10,61 Sekunden souverän die Goldmedaille vor der Jamaikanerin Jessica Clayton (10,76) und Olympiasiegerin Julien Alfred (Saint Lucia/10,84). Bei ihrem Fabellauf blieb Jefferson-Wooden nur zwölf Hundertstel über dem Weltrekord von Florence Griffith-Joyner (USA) aus dem Jahr 1988.

Titelverteidigerin Sha'Carri Richardson (USA) wurde Fünfte (10,94), die zweimalige 100-m-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) erreichte bei ihrem letzten WM-Auftritt den sechsten Rang in 11,03 Sekunden.

Deutsche Sprinterinnen scheitern vor dem WM-Finale

Die frühere Europameisterin Gina Lückenkemper hatte eineinhalb Stunden zuvor den ersehnten Einzug ins WM-Finale verfehlt, die deutsche Meisterin lief in ihrem Halbfinale in 11,11 Sekunden nur auf den vierten Rang und schied aus. Für die beiden anderen deutschen Sprinterinnen, Lisa Mayer (Wetzlar) und Sina Mayer (Zweibrücken), war jeweils bereits im Vorlauf Endstation.

Als bislang letzte deutsche Sprinterin hatte Melanie Paschke 1997 in Athen einen WM-Endlauf über 100 m erreicht.

