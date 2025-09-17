Sensationslauf! Farken sprintet als Nachrücker auf WM-Rang 6

SID 17.09.2025 • 15:38 Uhr Auf der Zielgeraden spurtet der deutsche Rekordhalter bei der WM noch zu einem Top-Ergebnis.

Mittelstreckler Robert Farken (Leipzig) hat nach seinem nachträglichen Einzug ins 1500-m-Finale bei der Leichtathletik-WM einen beeindruckenden sechsten Platz geholt. Der deutsche Rekordhalter kämpfte sich mit einem starken Finish auf der Zielgeraden noch nach vorne und kam nach 3:35,15 Minuten ins Ziel. Der 27-Jährige war nur durch eine Jury-Entscheidung ins Finale gerutscht.

Farken feiert Platz sechs als Krönung seiner besten Saison

"Es ist ein ganz anderes Gefühl als vor zwei Tagen. Sechster Platz bei einer WM in der besten Saison meines Lebens – ich bin unheimlich stolz, einfach nur stolz", sagte Farken in der ARD: "Ich habe mehr als deutlich unter Beweis gestellt, dass ich ins Finale gehöre."

Nader überrascht mit Gold – Ingebrigtsen scheidet früh aus

Das Tempo an der Spitze konnte Farken aber nicht ganz mitgehen. Gold ging überraschend an Isaac Nader aus Portugal (3:34,10), der sich knapp gegen den 2022-Weltmeister Jake Wightman (3:34,12/Großbritannien) durchsetzte. Bronze gewann Reynold Cheruiyot aus Kenia (3:34,25). Norwegens Superstar Jakob Ingebrigtsen war im Vorlauf von Tokio ausgeschieden.

Gerangel auf der Zielgeraden – Jury rettet Farken und wirft Hocker raus

Im Halbfinale hatte Farken zunächst die Qualifikation verpasst, nachdem er auf der Zielgeraden in ein Gerangel geraten war. Der Olympiasieger Cole Hocker hatte ihn leicht touchiert – Farken hatte im TV-interview zunächst gesagt, dass dies "nichts ausgemacht" habe. Die Jury sah es anders, versetzte ihn ins Finale und disqualifizierte den US-Amerikaner.

Tesfaye, Fuhlbrügge – Farken tritt in große 1500-m-Fußstapfen