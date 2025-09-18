Lyles fliegt in 19,51 s ins 200-m-WM-Finale – Bolt-Rekord wackelt

Auf dem Weg zu seinem vierten 200-m-Titel in Serie lässt es der US-Amerikaner im Halbfinale krachen.

US-Sprintstar Noah Lyles hat bei der Jagd nach seinem vierten WM-Titel in Serie über 200 m die nächste Hürde gemeistert. Der 28-Jährige rannte in seinem Halbfinale ganz starke 19,51 Sekunden und zog mit der neuen Jahresweltleistung als Schnellster) in den Endlauf am Freitag (15.06 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) ein. Vier WM‑Titel in Folge über 200 m holte bisher nur Weltrekordler Usain Bolt.