Lyles fliegt in 19,51 s ins 200-m-WM-Finale – Bolt-Rekord wackelt

19,51: Lyles mit Topzeit ins WM-Finale

Auf dem Weg zu seinem vierten 200-m-Titel in Serie lässt es der US-Amerikaner im Halbfinale krachen.
Immer gut drauf: Noah Lyles
Immer gut drauf: Noah Lyles
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
SID
US-Sprintstar Noah Lyles hat bei der Jagd nach seinem vierten WM-Titel in Serie über 200 m die nächste Hürde gemeistert. Der 28-Jährige rannte in seinem Halbfinale ganz starke 19,51 Sekunden und zog mit der neuen Jahresweltleistung als Schnellster) in den Endlauf am Freitag (15.06 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) ein. Vier WM‑Titel in Folge über 200 m holte bisher nur Weltrekordler Usain Bolt.

Favoriten im Finale – Wunderkind Gout scheitert

Mit dem jungen Jamaikaner Bryan Levell (19,78), Kenneth Bednarek (USA/19,88) und Olympiasieger Letsile Tebogo (Botswana/19,95) schafften es auch die anderen Mitfavoriten ins Finale. Australiens "Wunderkind" Gout Gout (17) schied hingegen aus. Der neue 100-m-Weltmeister Oblique Seville war in Tokio nicht über die halbe Stadionrunde am Start.

