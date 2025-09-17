WM-Schock: Dreispringer Max Heß verletzt – Finale verpasst

SID 17.09.2025 • 13:07 Uhr Der frühere Europameister bleibt bei der WM in Tokio unter seinen Möglichkeiten. Ein dritter Versuch war aufgrund von Problemen nicht mehr möglich.

Dreispringer Max Heß hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio den Einzug ins Finale verpasst.

Der frühere Europameister kämpfte in der Qualifikation mit den Nachwirkungen einer Verletzung und kam nicht über 16,09 m hinaus. Den zweiten Versuch brach Heß ab, zum dritten trat er gar nicht erst an.

Verletzungspech bremst Heß aus

„Die ganze Saison war durchwachsen. Ich bin ganz gut gestartet, aber dann war ich eine Zeit lang verletzt. Danach habe ich zweieinhalb Monate versucht, halbwegs fit zu werden – am Ende hat es nicht ganz gereicht, um eine gute Performance abzuliefern“, sagte Heß in der ARD.