Bitteres WM-Fiasko! Staffel um Weltmeister fliegt raus

Für die deutschen Männer hat es bei der Leichtathletik-WM in der Staffel über 4x100-Meter erstmals seit 2015 in Peking (Platz vier) wieder für den Endlauf (Sonntag, 14.20 Uhr MESZ) gereicht - Jamaika erlebte dagegen ein Fiasko.
Staffel um Weltmeister raus!
Jamaika, Mitfavorit auf Gold über die 4x100-Meter, scheitert bereits im Vorlauf. Besser läuft es für das deutsche Quartett.
Oblique Seville wurde im Einzel Weltmeister
© IMAGO/Goal Sports Images
Deniz Almas (Dortmund), Marvin Schulte (Köln), Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah (beide Hamburg) kamen in starken 38,12 Sekunden auf Platz drei ihres Vorlaufs.
Das DLV-Quartett profitierte vom Patzer des Mitfavoriten Jamaika. Das Team um 100-m-Weltmeister Oblique Seville verpatzte den letzten Wechsel und kam nicht ins Ziel.
Auch Großbritannien scheidet aus
Im zweiten Vorlauf erwischte es zudem die Briten und Südafrika.
Die beste Vorlaufzeit rannte überraschend Ghana (37,79) vor Olympiasieger Kanada (37,85), den Niederlanden (37,95) und der B-Auswahl der USA (37,98), die ihre Topstars Noah Lyles und Kenny Bednarek noch schonte.