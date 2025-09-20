Bitteres WM-Fiasko! Staffel um Weltmeister fliegt raus

SPORT1 20.09.2025 • 14:48 Uhr Jamaika, Mitfavorit auf Gold über die 4x100-Meter, scheitert bereits im Vorlauf. Besser läuft es für das deutsche Quartett.

Für die deutschen Männer hat es bei der Leichtathletik-WM in der Staffel über 4x100-Meter erstmals seit 2015 in Peking (Platz vier) wieder für den Endlauf (Sonntag, 14.20 Uhr MESZ) gereicht - Jamaika erlebte dagegen ein Fiasko.

Deniz Almas (Dortmund), Marvin Schulte (Köln), Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah (beide Hamburg) kamen in starken 38,12 Sekunden auf Platz drei ihres Vorlaufs.

Das DLV-Quartett profitierte vom Patzer des Mitfavoriten Jamaika. Das Team um 100-m-Weltmeister Oblique Seville verpatzte den letzten Wechsel und kam nicht ins Ziel.

Auch Großbritannien scheidet aus

Im zweiten Vorlauf erwischte es zudem die Briten und Südafrika.

