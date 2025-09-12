Bolt sicher: Jamaikas Sprint-Duo stürzt Lyles vom Sprint-Thron!

SID 12.09.2025 • 08:23 Uhr Seine Landsleute Kishane Thompson und Oblique Seville zählen laut Usain Bolt zu den Favoriten über 100 m. Sie treffen auf Olympiasieger Noah Lyles.

Usain Bolt ist sich sicher, nach zehn Jahren hat das Warten ein Ende – und einer seiner Nachfolger holt in Tokio wieder den WM-Titel über die 100 m. "Ich freue mich darauf, ins Stadion zu gehen und zuzuschauen. Hoffentlich kann ich einem von ihnen die Goldmedaille überreichen", sagte Bolt vor dem Beginn der WM (13. bis 21. September) über die Chancen von Kishane Thompson und Oblique Seville im Showdown mit Olympiasieger Noah Lyles (USA).

Bolt setzt Kishane und Oblique unter Zugzwang

"Kishane und Oblique haben in dieser Saison wirklich gezeigt, dass sie extrem gut in Form sind", sagte Bolt und machte ordentlich Druck: "Sie sollten die Plätze eins und zwei belegen, denn sie haben während der gesamten Saison bewiesen, dass sie an der Spitze stehen und schnelle Zeiten laufen. Es kommt also nur auf die Umsetzung an."

Thompson glänzt mit 9,75 – Bolt tippt auf jamaikanisches Gold

Thompson hat in dieser Saison mit 9,75 Sekunden bereits die beste Zeit der vergangenen zehn Jahre hingelegt, Seville liegt mit 9,83 Sekunden auf Rang fünf in der Welt. Für die USA strebt neben Paris-Olympiasieger Lyles auch Kenneth Bednarek (9,79) eine Medaille an. Doch für Bolt, der vor zehn Jahren in Peking zuletzt WM-Gold über 100 m für Jamaika holte, sind Thompson und Seville die Favoriten: "Es kommt nur darauf an, dass einer von ihnen seine Leistung bringt, dann sollte alles gut gehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sie das schaffen können."

Bolt zeigt Gelassenheit: „Mein 9,58-Rekord bleibt unangetastet“