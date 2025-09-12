Newsticker
Leichtathletik-WM

Usain Bolt klagt: Seine Kinder haben kein Sprint-Gen

Bolts Kinder „zeigen noch kein Talent“

Der Nachwuchs der Sprint-Legende scheint kein Interesse an der Leichtathletik zu haben.
Usain Bolt und Co. haben in der Leichtathletik neue Maßstäbe gesetzt. Einige Bestmarken aber bestehen schon seit Jahrzehnten. SPORT1 zeigt die ältesten Weltrekorde der Leichtathletik.
SID
Der Nachwuchs von Sprint-Legende Usain Bolt (39) macht offenbar keine Anstalten, in die Fußstapfen des berühmten Vaters treten zu wollen.

„Ich habe immer gehofft, dass vielleicht eines meiner Kinder, meine Jungs, Leichtathletik betreiben wird“, sagte Bolt in Tokio vor Beginn der Weltmeisterschaften (13. bis 21. September) in der japanischen Metropole: „Ich weiß es nicht. Sie zeigen noch kein Talent. Hoffentlich werden sie besser, wir werden sehen.“

Usain Bolt: Treten die Kinder in seine Fußstapfen?

Zusammen mit seiner Partnerin Kasi Bennett hat Bolt drei Kinder. Im Mai 2020 kam seine Tochter Olympia Lightning zur Welt, im Juni 2021 wurden seine Zwillings-Söhne Thunder und Saint Leo geboren.

Bolt, der nach der WM 2017 seine Karriere beendet hatte, hält mit seinen 9,58 und 19,19 Sekunden weiter die Weltrekorde über 100 und 200 Meter. Er gewann insgesamt acht Mal Olympia-Gold und holte elf WM-Titel.

