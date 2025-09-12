Usain Bolt klagt: Seine Kinder haben kein Sprint-Gen

SID 12.09.2025 • 07:14 Uhr Der Nachwuchs der Sprint-Legende scheint kein Interesse an der Leichtathletik zu haben.

Der Nachwuchs von Sprint-Legende Usain Bolt (39) macht offenbar keine Anstalten, in die Fußstapfen des berühmten Vaters treten zu wollen.

„Ich habe immer gehofft, dass vielleicht eines meiner Kinder, meine Jungs, Leichtathletik betreiben wird“, sagte Bolt in Tokio vor Beginn der Weltmeisterschaften (13. bis 21. September) in der japanischen Metropole: „Ich weiß es nicht. Sie zeigen noch kein Talent. Hoffentlich werden sie besser, wir werden sehen.“

Usain Bolt: Treten die Kinder in seine Fußstapfen?

Zusammen mit seiner Partnerin Kasi Bennett hat Bolt drei Kinder. Im Mai 2020 kam seine Tochter Olympia Lightning zur Welt, im Juni 2021 wurden seine Zwillings-Söhne Thunder und Saint Leo geboren.