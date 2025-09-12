Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-EM
FORMEL 1
HANDBALL
US-SPORT
LEICHTATHLETIK-WM
DARTS
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Leichtathletik-WM>

Vierjahres-Sperre! CAS sperrt US-Star Knighton wegen Doping

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Lange Sperre für US-Sprinter

Der WM-Medaillengewinner war zunächst freigesprochen und durfte bei Olympia starten. Der Internationale Sportgerichtshof kassiert dieses Urteil jetzt.
Lange gesperrt: Erriyon Knighton
Lange gesperrt: Erriyon Knighton
© AFP/SID/JEWEL SAMAD
SID
Der WM-Medaillengewinner war zunächst freigesprochen und durfte bei Olympia starten. Der Internationale Sportgerichtshof kassiert dieses Urteil jetzt.

Der US-Sprinter Erriyon Knighton ist wegen eines Dopingvergehens für vier Jahre gesperrt worden. Das gab der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Freitag bekannt und wies damit eine frühere Entscheidung eines US-Gerichts zugunsten des Athleten endgültig zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Vom Doping-Vorwurf zum Olympia-Start

Der 21-jährige Knighton war bei einem außerplanmäßigen Test am 26. März 2024 positiv auf Epitrenbolon getestet worden, ein anaboles Steroid und Abbauprodukt von Trenbolon. US-Behörden hatten den zuvor vorläufig suspendierten Knighton zunächst freigesprochen – rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Paris. Dort war er im 200-m-Finale Vierter geworden.

WADA und World Athletics scheitern vor dem CAS

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und der Leichtathletik-Weltverband World Athletics legten gegen den Freispruch Berufung beim CAS ein. Dieser folgte nun Argumentation, dass es „keine Beweise“ gebe, „die die Schlussfolgerung stützen würden, dass in die USA importierter Ochsenschwanz wahrscheinlich Trenbolonrückstände in einer Konzentration enthält, die ausreicht, um den positiven Befund des Athleten verursacht zu haben“, schrieb der CAS in einer Mitteilung.

Die Vierjahressperre Knightons beginnt rückwirkend am 26. März 2024 und berücksichtigt seine erste Suspendierung bis zum 12. April. Für die am Samstag in Tokio beginnenden Weltmeisterschaften hatte sich Knighton nicht qualifiziert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite