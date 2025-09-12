Vierjahres-Sperre! CAS sperrt US-Star Knighton wegen Doping

SID 12.09.2025 • 15:41 Uhr Der WM-Medaillengewinner war zunächst freigesprochen und durfte bei Olympia starten. Der Internationale Sportgerichtshof kassiert dieses Urteil jetzt.

Der US-Sprinter Erriyon Knighton ist wegen eines Dopingvergehens für vier Jahre gesperrt worden. Das gab der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Freitag bekannt und wies damit eine frühere Entscheidung eines US-Gerichts zugunsten des Athleten endgültig zurück.

Vom Doping-Vorwurf zum Olympia-Start

Der 21-jährige Knighton war bei einem außerplanmäßigen Test am 26. März 2024 positiv auf Epitrenbolon getestet worden, ein anaboles Steroid und Abbauprodukt von Trenbolon. US-Behörden hatten den zuvor vorläufig suspendierten Knighton zunächst freigesprochen – rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Paris. Dort war er im 200-m-Finale Vierter geworden.

WADA und World Athletics scheitern vor dem CAS

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und der Leichtathletik-Weltverband World Athletics legten gegen den Freispruch Berufung beim CAS ein. Dieser folgte nun Argumentation, dass es „keine Beweise“ gebe, „die die Schlussfolgerung stützen würden, dass in die USA importierter Ochsenschwanz wahrscheinlich Trenbolonrückstände in einer Konzentration enthält, die ausreicht, um den positiven Befund des Athleten verursacht zu haben“, schrieb der CAS in einer Mitteilung.