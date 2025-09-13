Newsticker
Chebet gewinnt WM-Gold über 10.000 m - Dieterich abgeschlagen

Weltrekordlerin holt WM-Gold mit Sprint

Bestes Finish: Chebet (M.) vor Battocletti
Bestes Finish: Chebet (M.) vor Battocletti
© AFP/SID/Jewel SAMAD
SID
Die Kenianerin siegt vor Battocletti und Tsegay. Es ist der nächste große Triumph nach ihrem Olympiasieg – und soll nicht der letzte in Tokio sein.

Weltrekordlerin Beatrice Chebet hat sich mit einem fulminanten Schlussspurt den WM-Titel über 10.000 m gesichert.

Nach 25 Runden im japanischen Nationalstadion hatte die Olympiasiegerin aus Kenia in der entscheidenden Rennphase die schnellsten Beine und setzte sich in 30:37,61 Minuten wie bei Olympia im Vorjahr vor der italienischen Europameisterin Nadia Battocletti durch, die in 30:38,23 Minuten einen Landesrekord aufstellte. Rang drei ging in einem Ausscheidungsrennen bei schwülwarmen Temperaturen an Titelverteidigerin Gudaf Tsegay (Äthiopien/30:39,65).

Vor zwei Jahren in Budapest hatten die Äthiopierinnen das WM-Rennen dominiert und mit Tsegay, Letesenbet Gidey und Ejgayehu Taye einen Dreifach-Erfolg gefeiert. Nun schlug Kenia zurück – und geht es nach Chebet, folgt am kommenden Samstag eine weitere Goldmedaille über 5000 m. Wie bei Olympia in Paris peilt die 25-Jährige das Langstrecken-Double an.

Die Tübingerin Eva Dieterich, die kurzfristig ins Feld nachgerückt war, musste bei ihrem WM-Debüt frühzeitig abreißen lassen und kam in 33:46,76 Minuten abgeschlagen als 24. ins Ziel.

