Duplantis fliegt in Tokio zu 6,30 m – WM-Rekord & Fan-Rausch

Schwedens "Herr der Lüfte" bot den Fans bei der WM in Tokio nach seiner goldenen Flugshow auch noch ein emotionales Feuerwerk.

Ein leidenschaftlicher Kuss für seine Verlobte Desire Inglander, herzliche Umarmungen für seine Eltern - und danach ein Freudenausbruch: Überflieger Armand Duplantis lieferte bei der Leichtathletik-WM in Tokio dem Publikum im Stadion und weltweit an den TV-Geräten nach seiner erneuten Flugshow zum goldenen Stabhochsprung-Weltrekord von schwindelerregenden 6,30 m auch noch ein Feuerwerk der Emotionen pur. 53.000 Fans standen teilweise auf ihren Sitzen und ließen sich allzu bereitwillig auf eine einzigartige Stimmungssymbiose mit dem "Herrn der Lüfte" ein.

Vom Geisterspiel zur Gänsehaut-Show

Das Spektakel in der Arena nach dem WM-Hattrick mit dem 14. Weltrekord seiner Laufbahn war für den schwedischen Superstar der Leichtathletik nicht zuletzt auch eine Entschädigung für die sterilen Geisterspiele bei seinem ersten Olympiasieg 2021 an gleicher Stelle während der Corona-Pandemie. "Dieser WM-Wettkampf hat alle meine Träume und Erwartungen übertroffen, wie es wohl sein würde, in diesem Stadion vor vollen Rängen zu springen", beschrieb Duplantis seine Empfindungen hinterher.

Fan-Power beflügelt Duplantis' Rekord