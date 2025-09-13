Leichathletik-WM: US-Koloss holt erstaunliches Gold

SID 13.09.2025 • 15:24 Uhr Der US-Amerikaner macht in Tokio seinen ersten Wettkampf des Jahres - und ist nicht zu schlagen.

Ein Jahr Verletzungspause, kein Problem - Kugel-Weltrekordler Ryan Crouser (USA) hat sich bei der Leichtathletik-WM in Tokio seine nächste Goldmedaille geschnappt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der dreimalige Olympiasieger machte mit seinem Stoß auf 22,34 m im fünften Versuch seinen WM-Hattrick perfekt und war wieder einmal nicht zu schlagen.

Dabei hatte der 32-Jährige zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und war nur dank seine Wildcard als Titelverteidiger am Start. In der Qualifikation in Tokio am Morgen war Crouser erstmals in diesem Jahr in den Ring gestiegen.

Muñoz glänzt mit Landesrekord – Fabbri nur Dritter

Silber sicherte sich in einem hochklassigen Wettkampf überraschend der Mexikaner Uziel Muñoz mit neuem Landesrekord von 21,97 m, Bronze ging an Leonardo Fabbri (21,94). Der Italiener war als Weltjahresbester nach Tokio gereist - hatte gegen Crouser dann aber keine Chance.

{ "placeholderType": "MREC" }

Crouser hatte im Vorjahr in Paris zum dritten Mal in Serie Olympia-Gold gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Nie zuvor hatte ein Athlet drei Mal in Serie olympisches Gold im Kugelstoßen gewonnen.