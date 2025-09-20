Kugelstoß-WM: Ogunleye ballert 19,65 m – Finale winkt

Ein Stoß und weiter: Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Mannheim) hat bei der Leichtathletik-WM in der Kugelstoß-Qualifikation einen starken Auftritt hingelegt. Die 26-Jährige kam direkt im ersten Versuch auf 19,65 m und damit umgehend in die Medaillen-Entscheidung am Abend (12.54 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) ein.
Ein Stoß und weiter: Ogunleye souverän ins Kugel-Finale
Fit geworden, doch nur Außenseiterchancen
Ogunleye hatte während der Saison mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen, rechtzeitig zu den Titelkämpfen ist die Sportsoldatin aber wieder fit geworden. Zu den Medaillenfavoritinnen zählt Ogunleye allerdings nicht, die Konkurrenz ist riesig. Ein Coup wie in Paris vor einem Jahr wäre eine Überraschung - aber Ogunleye hat schon oft gezeigt, dass sie an Tag X voll da sein kann.
Glaube als unsichtbare Superkraft
Zudem hilft Ogunleye im Ring ihr Glaube, ihre Kette mit dem "Jesus"-Schriftzug nimmt sie nur für den Wettkampf ab. Ogunleyes Vertrauen in Gott sei ihre Superkraft, aber "die Superkraft hängt nicht an dieser Kette, sondern in meinem Herzen", sagte die 26-Jährige im Vorfeld. Ihr Glaube verleihe ihr Ruhe und Gelassenheit, weil sie weiß, "ich werde schon geliebt", sagte Ogunleye: "Unabhängig davon, wie weit die Kugel fliegen wird".