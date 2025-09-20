Kugelstoß-WM: Ogunleye ballert 19,65 m – Finale winkt

SID 20.09.2025 • 03:14 Uhr Die Olympiasiegerin legt in der Qualifikation in Tokio einen starken Auftritt hin.

Ein Stoß und weiter: Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Mannheim) hat bei der Leichtathletik-WM in der Kugelstoß-Qualifikation einen starken Auftritt hingelegt. Die 26-Jährige kam direkt im ersten Versuch auf 19,65 m und damit umgehend in die Medaillen-Entscheidung am Abend (12.54 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fit geworden, doch nur Außenseiterchancen

Ogunleye hatte während der Saison mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen, rechtzeitig zu den Titelkämpfen ist die Sportsoldatin aber wieder fit geworden. Zu den Medaillenfavoritinnen zählt Ogunleye allerdings nicht, die Konkurrenz ist riesig. Ein Coup wie in Paris vor einem Jahr wäre eine Überraschung - aber Ogunleye hat schon oft gezeigt, dass sie an Tag X voll da sein kann.

Glaube als unsichtbare Superkraft