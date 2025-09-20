Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Leichtathletik-WM>

Kugelstoß-WM: Ogunleye ballert 19,65 m – Finale winkt

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Ein Stoß und weiter: Ogunleye souverän ins Kugel-Finale

Die Olympiasiegerin legt in der Qualifikation in Tokio einen starken Auftritt hin.
Gut drauf: Yemisi Ogunleye
Gut drauf: Yemisi Ogunleye
© IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Stefan Mayer
SID
Die Olympiasiegerin legt in der Qualifikation in Tokio einen starken Auftritt hin.

Ein Stoß und weiter: Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Mannheim) hat bei der Leichtathletik-WM in der Kugelstoß-Qualifikation einen starken Auftritt hingelegt. Die 26-Jährige kam direkt im ersten Versuch auf 19,65 m und damit umgehend in die Medaillen-Entscheidung am Abend (12.54 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fit geworden, doch nur Außenseiterchancen

Ogunleye hatte während der Saison mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen, rechtzeitig zu den Titelkämpfen ist die Sportsoldatin aber wieder fit geworden. Zu den Medaillenfavoritinnen zählt Ogunleye allerdings nicht, die Konkurrenz ist riesig. Ein Coup wie in Paris vor einem Jahr wäre eine Überraschung - aber Ogunleye hat schon oft gezeigt, dass sie an Tag X voll da sein kann.

Glaube als unsichtbare Superkraft

Zudem hilft Ogunleye im Ring ihr Glaube, ihre Kette mit dem "Jesus"-Schriftzug nimmt sie nur für den Wettkampf ab. Ogunleyes Vertrauen in Gott sei ihre Superkraft, aber "die Superkraft hängt nicht an dieser Kette, sondern in meinem Herzen", sagte die 26-Jährige im Vorfeld. Ihr Glaube verleihe ihr Ruhe und Gelassenheit, weil sie weiß, "ich werde schon geliebt", sagte Ogunleye: "Unabhängig davon, wie weit die Kugel fliegen wird".

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite