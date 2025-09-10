Busemann vor Tokio-WM: Endlich wieder deutsche Medaillen!

SID 10.09.2025 • 09:33 Uhr Der TV-Experte glaubt nicht an eine Wiederholung des Debakels von Budapest. Damals blieb das DLV-Team erstmals ohne Medaille.

Der frühere Weltklasse-Zehnkämpfer Frank Busemann ist überzeugt, dass sich ein Debakel wie vor zwei Jahren bei der Leichtathletik-WM in Tokio nicht wiederholt.

„Man hat immer noch das Gespenst von Budapest im Kopf, als wir gar nichts gewonnen haben. Das wird dieses Mal nicht passieren“, sagte der Olympia-Silbermedaillengewinner von Atlanta 1996 im Interview mit Münchner Merkur/tz. 2023 in Ungarn war Deutschland erstmals in der WM-Historie ohne Medaille geblieben.

Paris-Erfolge dürfen die Erwartungen nicht überstrahlen

Zugleich dämpfte der ARD-Experte vor Beginn der Titelkämpfe am Samstag die Erwartungen. „Man muss aber auch sagen, dass die vier Medaillen von den Olympischen Spielen in Paris den Blick etwas verklären. Das war schon im oberen Bereich des Machbaren“, sagte der 50-Jährige.

Bei den Sommerspielen in Frankreich hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) im Vorjahr einmal Gold (Yemisi Ogunleye/Kugelstoßen), zweimal Silber (Leo Neugebauer/Zehnkampf, Malaika Mihambo/Weitsprung) und einmal Bronze (4x100-m-Staffel der Frauen) gewonnen.

Medaillengaranten und Überraschungskandidaten im Fokus

Diesmal seien erneut Mihambo, Neugebauer und Speerwerfer Julian Weber, der als einzige deutsche Nummer eins der Welt nach Japan reiste, „die üblichen Verdächtigen, die für eine Medaille infrage kommen“, sagte Busemann. „Dann hast du Merlin Hummel oder Christina Honsel, die überraschen können. Und mit Owe Fischer-Breiholz endlich mal wieder einen frischen Namen, der zwar nicht um eine Medaille läuft, aber für Wirbel sorgt.“