Mit Jesus um den Hals: Kugel-Star Ogunleye jagt WM-Gold in Tokio!

SID 18.09.2025 • 06:14 Uhr Die Konkurrenz ist riesig, doch die Olympiasiegerin fühlt sich für die WM bestens vorbereitet.

Die Goldkette mit dem großen „Jesus“-Schriftzug trägt Yemisi Ogunleye in Tokio voller Stolz - und ihr Glaube soll der Kugel-Olympiasiegerin auch bei der WM helfen. Ogunleyes Vertrauen in Gott sei ihre Superkraft, aber „die Superkraft hängt nicht an dieser Kette, sondern in meinem Herzen“, sagte die 26-Jährige am Donnerstag. Ihr Glaube verleihe ihr Ruhe und Gelassenheit, weil sie weiß, „ich werde schon geliebt“, sagte Ogunleye: „Unabhängig davon, wie weit die Kugel fliegen wird“.

Bereit für den Tokio-Coup

So war es auch vor einem Jahr in Paris, als sich Ogunleye wie aus dem Nichts mit ihrem allerletzten Stoß auf genau 20,00 m sensationell zur Olympiasiegerin krönte. Damals hatte die Mannheimerin „das Gefühl, ich bin genau für diesen Moment gemacht“, sagte sie nun. Und diesmal? Ein ähnlicher Coup in Tokio wäre fast ebenso überraschend. Aber Ogunleye hat schon oft gezeigt, dass sie an Tag X voll da sein kann. Und genau rechtzeitig zu den Titelkämpfen macht ihre Achillessehne keine Probleme mehr. Am Samstag steht zunächst die Qualifikation an (03.00 Uhr MESZ), ehe später noch das große Finale steigt (12.54 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport).

20-Meter-Jagd unter Hochspannung

„Natürlich will ich 20 Meter stoßen, das ist mein Ziel, dafür bin ich hierher gekommen“, sagte Ogunleye, die in diesem Sommer bisher 19,67 m stehen hat: „Und dann ist da diese Spannung, was machen die anderen? 20 Meter können für eine Medaille reichen, es kann aber auch Platz fünf, sechs werden, das liegt nicht in meiner Hand“. Denn die Konkurrenz ist riesig: Titelverteidigerin Chase Jackson (20,95 m/USA), Jessica Schilder (20,47/Niederlande) und Sarah Mitton (20,39/Kanada) scheinen fast schon enteilt zu sein, doch keine Konkurrentin ist mental so stark wie Ogunleye.

Augen zu, Song an: Ogunleyes stille Kraft vor dem Stoß