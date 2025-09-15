Newsticker
Hammer-Sensation: Merlin Hummel stürmt ins WM-Finale

© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
SID
Hammer-Aufsteiger Merlin Hummel (München) hat bei der Leichtathletik-WM die erste Hürde auf dem Weg zu einer ersehnten Medaille souverän gemeistert. Der deutsche Meister schaffte in der Qualifikation am Montagmorgen in Tokio gleich im ersten Versuch 78,54 m und zog damit ins Finale am Dienstag (14.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport).

Mit KI-Power über 80 Meter – Hummel greift bei der WM an

Hummel hat in diesem Jahr als erster deutscher Hammerwerfer seit 18 Jahren die magische 80-Meter-Marke geknackt. Der Student ist erst 23 Jahre alt, steigerte sich in dieser Saison auch dank seiner selbst entwickelten KI-Trainings-App aber bereits auf 81,27 m und ist damit die Nummer sechs der Welt. Für die Titelkämpfe hat sich der Wuschelkopf viel vorgenommen. "Es bringt ja nichts, wenn ich nur bei irgendwelchen Dorfmeetings die 81 m raushaue, sondern die soll ja auch bei der WM fallen", hatte Hummel im Vorfeld gesagt.

