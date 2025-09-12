Heike Henkel warnt: Keine deutschen Medaillen bei WM in Tokio?

SID 12.09.2025 • 05:52 Uhr Die frühere Weltklasse-Hochspringerin moniert, dass immer weniger Athleten aus Deutschland den Weg in die Spitze finden - und nennt Gründe.

Die frühere Hochsprung-Weltmeisterin Heike Henkel blickt skeptisch auf die Chancen der deutschen Mannschaft bei der Leichtathletik-WM in Tokio (ab Samstag). "Generell glaube ich, dass wir viele gute, aber keine Topleistungen deutscher Athleten sehen werden", sagte die Olympiasiegerin von 1992 im Interview mit der Funke Mediengruppe: "Es gelingt in Deutschland immer weniger, junge Athleten in die Spitze zu führen."

{ "placeholderType": "MREC" }

Von goldenen Zeiten zur Medaillen-Flaute

Als Henkel selbst bei der WM 1991 in Tokio Gold mit übersprungenen 2,05 m geholt hatte, war die Leichtathletik-Welt noch eine andere. Fünf WM-Titel und insgesamt 17 Medaillen nahmen deutsche Athletinnen und Athleten aus Japan mit nach Hause. Bei der zurückliegenden WM 2023 in Budapest stand kein Deutscher mehr auf dem Podium.

Föderale Fesseln versus zentralistische Konkurrenz

Für Henkel ist der Niedergang der deutschen Leichtathletik auch ein System-Problem. Andere Länder seien im Vorteil. "Die Niederlande sind nicht groß, von überall ist man schnell an einem zentralen Stützpunkt. Und in Frankreich geht es ohnehin zentralistisch zu: Da wird gesagt, ihr kommt jetzt alle hierher und gut. Das geht bei uns in einem föderalen System nicht", sagte die 61-Jährige.

Zentren als Magnet für Talente

Die Leichtathletik müsse "Zentren für Disziplinen zu schaffen, an denen die Athleten von sich aus trainieren wollen, indem dort die besten Trainer und Bedingungen gestellt werden." Das sei einst in Deutschland so gewesen: "Wer gut im Sprint werden wollte, ging zum Beispiel nach Wattenscheid, Hochspringerinnen gingen nach Leverkusen. Aber klar, man muss auch der Typ dafür sein, seine Heimat zu verlassen."

{ "placeholderType": "MREC" }

Tokio-Hoffnung: Honsel und Onnen vor dem Zwei-Meter-Coup