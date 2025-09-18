Newsticker
Leichtathletik-WM>

Dreisprung-WM: Joyeux wird Zehnte – Pérez Hernández dominiert

Dreisprung-Gold für Kuba: DLV-Ass 10.

Die Berlinerin Caroline Joyeux liefert bei ihrem WM-Debüt ein beachtliches Finale ab, die Siegesserie von Yulimar Rojas ist gerissen.
Solides Finale: Caroline Joyeux
© IMAGO/SID/Chai von der Lage
SID
Die Berlinerin Caroline Joyeux liefert bei ihrem WM-Debüt ein beachtliches Finale ab, die Siegesserie von Yulimar Rojas ist gerissen.

Dreispringerin Caroline Joyeux (Berlin) ist bei ihrem WM-Debüt auf einem beachtlichen zehnten Platz gelandet - die 24-Jährige sprang im Regen von Tokio beim Triumph von Leyanis Pérez Hernández genau 14,00 m und war damit die zweitbeste Europäerin.

Pérez Hernández mit Weltjahresbestleistung vor LaFond und Rojas

Die Kubanerin Pérez Hernández schaffte mit 14,94 m eine neue Weltjahresbestleistung und war damit nicht zu schlagen. Paris-Olympiasiegerin Thea LaFond (14,89/Dominica) sprang im letzten Versuch noch auf Platz zwei, für Weltrekordlerin Yulimar Rojas (14,76/Venezuela) reichte es diesmal nur zu Bronze.

Rojas, die nach einem Achillessehnenriss die Olympiasaison verpasst hatte, hatte eigentlich ihren fünften WM-Titel in Serie angepeilt - doch dafür reichten ihre Kräfte dann doch nicht.

