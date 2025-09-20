Historisches USA-Debakel bei Leichtathletik-WM

Annabella Aulinger 20.09.2025 • 14:11 Uhr Das US-Team der Männer schafft es bei der 4x400-Meter-Staffel überraschend nicht ins Finale. Das Debakel nimmt für die USA historische Ausmaße an.

Das US-amerikanische Team der Männer hat überraschend das Finale bei der 4x400-Meter-Staffel verpasst. Für den WM-Favoriten war es das erste Mal seit 1983(!), dass der Finaleinzug sportlich verpasst wurde und keine Disqualifikation (zum Beispiel verlorener Stab) dafür verantwortlich war.

Für die US-Amerikaner reichte es gerade einmal zum sechsten Platz, nachdem eine kleine Behinderung durch die südafrikanische Staffel bei der zweiten Stabübergabe auch noch ein wenig Zeit gekostet hatte.

4x400m-Staffel: US-Amerikaner weit zurück

Die letzte Übergabe verlief zwar wieder zügig, trotzdem reichte es für das US-amerikanische Team nur zu einer Zeit von 3:01.06 Minuten. Neben den USA schafften es auch Kenia, China, Frankreich und Sambia nicht weiter.

In Abwesenheit von Olympiasieger Quincy Hall war im Einzel Jacory Patterson als bester US-Starter bereits nur auf Platz sieben gelandet. Die historische Blamage hatte sich also ein wenig angedeutet.

