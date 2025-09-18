Honsel knackt 2 Meter: Hochsprung-Ass jagt WM-Medaillen-Gold

Hochspringerin Christina Honsel (Wattenscheid) macht aus ihrem Anspruch in Tokio keinen Hehl. „Bei der WM möchte ich eine Medaille holen. Ich denke das ist drin – aber natürlich muss ich top performen“, sagte die 28-Jährige im Interview mit der Funke Mediengruppe vor der Qualifikation (Donnerstag, 12.15 Uhr/MESZ): „Ich bin recht offen mit meinen Zielen: Man muss sich welche setzen, um sie auch zu erreichen. Das heißt nicht, dass es immer gelingt, aber man muss wissen, wofür man trainiert“