Hammerwurf-Sensation: Hummel holt WM-Silber – Apple Watch weg

SID 16.09.2025 • 16:57 Uhr Der 23 Jahre alte Hammerwerfer sichert sich WM-Silber - seine Prämie will er nicht für eine neue Apple Watch nutzen.

Auf die Frage nach seinem Ruhepuls rund um seinen Silber-Coup bei der WM in Tokio konnte Hammerwerfer Merlin Hummel keine Antwort geben.

„Ich habe meine Apple Watch irgendwo in Polen bei den letzten Diamond-League-Wettkämpfen liegen lassen. Ich kann es euch nicht sagen, aber der war schon sehr hoch“, berichtete der 23-Jährige, nachdem ihm mit persönlicher Bestleistung von 82,77 m der Sprung auf das Podium gelungen war.

Der zweite Platz bei den Titelkämpfen in Japan ist mit 35.000 US-Dollar dotiert - damit könne er sich doch nun eine neue Smart Watch kaufen, oder? „Wahrscheinlich, ja. Aber ich will eigentlich, dass sie mir die wieder geben. Ich sehe, dass sie am Terminal 2 in der Sicherheitskontrolle ist, und rufe da die ganze Zeit an. Aber die wollen sie mir irgendwie nicht geben“, sagte Hummel und lachte: „Ich schreibe nochmal eine Mail.“

