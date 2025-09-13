WM-Gehen 35 km: Linke bricht ein – Dunfee holt Gold in Tokio

Geher Christopher Linke (Potsdam) hat bei der Leichtathletik-WM im Dampfbad von Tokio über die 35 km den angestrebten Platz unter den Top Acht klar verpasst. Bei der ersten Medaillenentscheidung der Titelkämpfe landete der Potsdamer beim Triumph von XY am Ende nach 2:36:10 Stunden auf Rang 14. Bis Kilometer 15 lag Linke bei dem hammerharten Rennen in der Spitzengruppe, danach musste der 36-Jährige aber entkräftet mehr und mehr abreißen lassen.
Im Dampfbad von Tokio: Linke landet auf Platz XX
Der Geher hat damit die erhoffte Platzierung unter den Top Acht bei der WM klar verpasst.
Hartes Rennen: Christopher Linke in Tokio
Dunfee siegt, Bonfim und Katsuki auf den Plätzen
Gold holte sich der Kanadier Evan Dunfee (2:28:22), der kurz vor dem Ziel von Krämpfen geplagt wurde. Silber sicherte sich Caio Bonfim (2:28:55/Brasilien) vor Lokalmatador Hayato Katsuki (2:29:16). Linke kam knapp acht Minuten nach Dunfee ins Ziel im Nationalstadion von Tokio, sichtlich gezeichnet von den Bedingungen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit.