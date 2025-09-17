Junk im WM-Halbfinale über 200 m

SID 17.09.2025 • 13:18 Uhr Die deutsche Meisterin läuft in Tokio 22,81 Sekunden und wird Dritte im Vorlauf. Am Donnerstag steht das Halbfinale an.

Sprinterin Sophia Junk hat mit einem starken Auftritt im „Dampfbad von Tokio“ das WM-Halbfinale über 200 m erreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutsche Meisterin belegte bei hohen Temperaturen in ihrem Vorlauf in 22,81 Sekunden den dritten Platz und löste direkt das Ticket für die nächste Runde am Donnerstag (14.24 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport). Das Finale findet am Freitag (15.06 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) statt.

„Ich hätte gedacht, dass ich noch ein Zehntel schneller laufe – ich habe mich wirklich so gut gefühlt wie noch nie. Aber bei so einem großen Meisterschaftsrennen muss man das erstmal auf die Bahn bringen. Dass ich heute das große Q sichern konnte, freut mich total“, sagte Junk in der ARD.

Jessica‑Bianca Wessolly ausgeschieden

Die Bedingungen am Mittwochabend beschrieb sie als herausfordernd: „Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch, es geht kein Wind, und auf dem Aufwärmplatz hat die Sonne richtig geknallt. Man kommt gar nicht mit dem Trinken hinterher.“

{ "placeholderType": "MREC" }