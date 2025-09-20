"Katastrophe": Hochsprung-Drama um Zehnkampf-Star

SPORT1 20.09.2025 • 12:51 Uhr Was für ein Drama um Simon Ehammer! Der Zehnkampf-Vizeeuropameister aus der Schweiz reißt im Hochsprung dreimal die Anfangshöhe. Damit sind jegliche Hoffnungen auf eine Medaille dahin.

Zehnkämpfer Simon Ehammer hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio ein Debakel erlebt. Der Schweizer riss im Hochsprung dreimal seine Anfangshöhe von 1,93 Meter. Dabei ist er eigentlich ein guter Hochspringer, der 2,08 Meter als persönliche Bestleistung stehen hat.

Der Vize-Europameister konnte damit in dieser Disziplin keinen einzigen Punkt sammeln und ist somit nicht nur aus dem Medaillenrennen, sondern auch chancenlos im Kampf um die Top 10.

Zwar hätte Ehammer am Wettkampf weiter teilnehmen können, doch er entschied sich für den Abbruch. Das bestätigte sein Trainer Karl Wyler dem SRF.

Ehammer nach „Salto Nullo“ fassungslos

Ehammer, der nach den ersten drei Disziplinen auf Platz drei rangierte, hatte Probleme im Anlauf und fand überhaupt keinen Rhythmus. Folgerichtig riss er die 1,93 Meter im letzten Versuch sogar deutlich.

Der Schweizer richtete sich anschließend mit fassungsloser Miene auf und schien den Tränen nahe zu sein. Ein „Salto Nullo“ ist für einen Zehnkämpfer schließlich - abseits einer Verletzung - das Schlimmste.

„Diese Weltmeisterschaften ist für den Schweizer nicht weniger als eine kleine Katastrophe. (...) Ausgeschieden quasi, keine Chance mehr nach null Punkten – das ist verdammt bitter", sagte ZDF-Kommentator Fabian Meseberg.