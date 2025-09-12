Doping-Wirbel: Vizeweltmeisterin vor WM-Start suspendiert

SID 12.09.2025 • 11:13 Uhr Die Vizeweltmeisterin Diribe Welteji aus Äthiopien darf in Tokio nicht starten. Der CAS hat einem Antrag auf vorläufige Suspendierung stattgegeben.

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat die äthiopische Vizeweltmeisterin Diribe Welteji kurz vor Beginn der Leichtathletik-WM vorläufig suspendiert. Die 23-Jährige darf bei den Titelkämpfen in Tokio wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen nicht wie geplant über 1500 m und 800 m an den Start gehen. Das gab der CAS am Freitag bekannt.

Freispruch gekippt – World Athletics siegt vor dem CAS

Welteji steht im Verdacht, eine Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs ohne Angabe von Gründen verweigert zu haben. Äthiopiens Nationale Anti-Doping-Behörde hatte am 21. Mai ein Verfahren eingeleitet, die Mittelstrecklerin jedoch am 12. August freigesprochen. Daraufhin legte der Weltverband World Athletics Berufung beim CAS ein – mit Erfolg.