Leichtathletik-WM 2025: Zeitplan & Termine

Über 2.000 Athletinnen und Athleten aus rund 200 Nationen kämpfen um Gold, Silber und Bronze. Austragungsort ist das hochmoderne Nationalstadion, das bereits bei den Olympischen Spielen 2020 für Gänsehautmomente sorgte.
Zeitplan der Leichtathletik-WM
Vom 13. bis 21. September 2025 steht Tokio ganz im Zeichen der Leichtathletik-WM. In insgesamt 49 Disziplinen kämpfen die besten Athletinnen und Athleten der Welt neun Tage lang um Titel und Medaillen.
Malaika Mihambo & Julian Weber sind Medaillenkandidaten
Damit Sie keine Entscheidung verpassen, haben wir den Zeitplan der Leichtathletik-WM 2025 mit allen Medaillenentscheidungen zusammengestellt. Sämtliche Uhrzeiten sind dabei in deutscher Zeit (MESZ) angegeben.
Leichtathletik-WM 2025 - Der Zeitplan
Samstag, 13. September
Uhrzeit
Disziplin
01:00 Uhr
35 km Gehen Männer
01:00 Uhr
35 km Gehen Frauen
14:10 Uhr
Kugelstoßen Männer
14:30 Uhr
10.000 m Frauen
15:20 Uhr
4x 400 m Staffel (Mixed)
Sonntag, 14. September
Uhrzeit
Disziplin
01:00 Uhr
Marathon Frauen
12:10 Uhr
Diskuswurf Frauen
13:40 Uhr
Weitsprung Frauen
14:30 Uhr
10.000 m Männer
15:13 Uhr
100 m Frauen
15:20 Uhr
100 m Männer
Montag, 15. September
Uhrzeit
Disziplin
01:00 Uhr
Marathon Männer
13:10 Uhr
Stabhochsprung Männer
14 Uhr Uhr
Hammerwurf Frauen
14:55 Uhr
3000 m Hindernis Männer
15:20 Uhr
100 m Hürden Frauen
Dienstag, 16. September
Uhrzeit
Disziplin
13:35 Uhr
Hochsprung Männer
14 Uhr Uhr
Hammerwurf Männer
15:05 Uhr
1500 m Frauen
15:20 Uhr
110 m Hürden Männer
Mittwoch, 17. September
Uhrzeit
Disziplin
13:10 Uhr
Stabhochsprung Frauen
13:50 Uhr
Weitsprung Männer
14:57 Uhr
3000 m Hindernis Frauen
15:20 Uhr
1500 m Männer
Donnerstag, 18. September
Uhrzeit
Disziplin
12:23 Uhr
Speerwurf Männer
13:35 Uhr
Dreisprung Frauen
15:10 Uhr
400 m Männer
15:24 Uhr
400 m Frauen
Freitag, 19. September
Uhrzeit
Disziplin
13:50 Uhr
Dreisprung Männer
14:15 Uhr
400 m Hürden Männer
14:27 Uhr
400 m Hürden Frauen
15:06 Uhr
200 m Männer
15:22 Uhr
200 m Frauen
Samstag, 20. September
Uhrzeit
Disziplin
00:30 Uhr
20 km Gehen Frauen
02:50 Uhr
20 km Gehen Männer
12:54 Uhr
Kugelstoßen Frauen
14:05 Uhr
Speerwurf Frauen
14:22 Uhr
Siebenkampf Frauen
14:29 Uhr
5000 m Frauen
15:22 Uhr
800 m Männer
Sonntag, 21. September
Uhrzeit
Disziplin
12:30 Uhr
Hochsprung Frauen
12:35 Uhr
800 m Frauen
12:50 Uhr
5000 m Männer
13:00 Uhr
Diskuswurf Männer
13:25 Uhr
4x400 m Staffel Männer
13:40 Uhr
4x400 m Staffel Frauen
14:00 Uhr
Zehnkampf Männer
14:10 Uhr
4x100 m Staffel Frauen
14:20 Uhr
4x100 m Staffel Männer