Leichtathletik-WM>

Abdilaahi scheitert im 5000-m-Vorlauf – Ingebrigtsen wackelt

Abdilaahi scheitert im Vorlauf

Deutscher Rekordhalter: Mohamed Abdilaahi
© IMAGO/SID/Chai von der Laage
SID
Der deutsche Rekordhalter belegt in Tokio in seinem Vorlauf über 5000 m nur den elften Platz.

Der deutsche Rekordhalter Mohamed Abdilaahi hat bei der Leichtathletik-WM das Finale über 5000 m verpasst. Der 26-Jährige hatte im Vorlauf auf der letzten Runde nichts mehr zuzusetzen und verfehlte als Elfter in 13:44,68 Minuten den zum Einzug in die Entscheidung am Sonntag (12.47 Uhr/MESZ) nötigen achten Platz deutlich. Der frühere deutsche Meister Florian Bremm (Höchstadt/Aisch) schied als 16. (13:31,09) des ersten Vorlaufs aus.

Ingebrigtsen schwächelt erneut – Finale dennoch erreicht

Der norwegische Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen, der 2022 und 2023 sowie bei Olympia 2024 triumphiert hatte, hinterließ erneut keinen guten Eindruck, schaffte es aber als Achter in Abdilaahis Rennen ins Finale. Über 1500 m war Ingebrigtsen in Tokio im Vorlauf ausgeschieden.

Abdilaahi hatte im Juni in Monaco den fast drei Jahrzehnte alten deutschen 5000-m-Rekord von Dieter Baumann um 1,07 Sekunden auf 12:53,63 Minuten verbessert. Bei Olympia 2021 in Tokio und bei der WM 2022 war er jeweils im Vorlauf ausgeschieden.

