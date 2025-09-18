Leichtathletik-WM: "Auf diese Menschen kann ich gerne verzichten“

Curdt Blumenthal 18.09.2025 • 15:23 Uhr Lea Meyer hadert nach ihrem zwölften Platz bei der Leichtathletik-WM mit sich selbst. Einen Tag später hat die Läuferin eine klare Nachricht an ihre Kritiker.

Lea Meyer hat nach ihrem Ausscheiden im Vorlauf über 5000 Meter bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio über ihre mentale Verfassung gesprochen - und ist dabei auch mit deutlichen Worten auf Kritik an ihren Leistungen bei den jüngsten Wettkämpfen eingegangen.

„Die Menschen, die mich nur darüber definieren, auf die kann ich gerne auch verzichten“, sagte die Leichtathletin im Interview mit dem ZDF.

Meyer war in ihrer Hauptdisziplin, dem 3000-Meter-Hindernislauf, im Finale nur enttäuschende Zwölfte geworden.

Meyer erklärt Extra-Start

Trotz zweier kräftezehrender Läufe am Vortag startete die Deutsche am Donnerstag auch über 5000 Meter und betonte nach dem Rennen ihre Freude am Laufen.

„Ich wollte mir das nicht mit dem Rennen gestern kaputtmachen. Ich hatte so einen tollen Vorlauf. Gestern habe ich mich dann wieder herunterziehen lassen, ohne Grund. Ich wollte jetzt nochmal ein gutes Rennen zeigen“, erklärte die 28-Jährige..