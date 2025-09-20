Newsticker
Leichtathletik-WM

Chebet entthront Kipyegon: Zweites Tokio-Gold über 5000 m

Chebet gewinnt Kenia-Duell

Die 10.000-m-Weltmeisterin schlägt die 1500-m-Weltmeisterin - und ist nun auch 5000-m-Weltmeisterin.
Zweiter Goldjubel: Beatrice Chebet
Zweiter Goldjubel: Beatrice Chebet
© AFP/SID/Jewel SAMAD
Beatrice Chebet hat bei der Leichtathletik-WM das große kenianische Duell über 5000 m gegen Faith Kipyegon gewonnen und damit ihr zweites Gold in Tokio gewonnen. Die Weltrekordlerin und Paris-Olympiasiegerin setzte sich am Samstag vor Titelverteidigerin Kipyegon durch. Chebet hatte in Japan bereits über 10.000 m gewonnen, Kipyegon über 1500 m triumphiert.

Chebet (25), die im Juli als erste Frau unter 14 Minuten gelaufen war (13:58,06), setzte sich dank ihres starken Endspurts in 14:54,36 Minuten vor der sechs Jahre älteren Kipyegon (14:55,07) durch. Bronze ging an die 10.000-m-Zweite Nadia Battocletti (Italien/14:55,42).

Kipyegon, die 2023 in Budapest das 1500/5000-Double geschafft hatte, hätte mit ihrer sechsten Goldmedaille die erfolgreichste Frau in Einzeldisziplinen bei Weltmeisterschaften werden können. Sechsmal Einzel-Gold hat bislang nur die jamaikanische Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce gewonnen.

