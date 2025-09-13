Leichtathletik-WM: Der Medaillenspiegel - erreicht Deutschland die Top Ten?

Die Leichtathletik-WM 2025 findet vom 13. September bis 21. September in Tokio statt. Insgesamt kämpfen über 2200 Athletinnen und Athleten aus 198 Nationen in 49 Disziplinen um Medaillen.
Leichtathletik-WM: Medaillenspiegel
Bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio hofft das deutsche Team auf zahlreiche Medaillen. Bei Olympia 2024 gelangen vier. Hier gibt es den Medaillenspiegel im Überblick.
Medaillenspiegel der Leichtathletik-WM 2025
Rang
Nation
Gold🥇
Silber🥈
Bronze🥉
Gesamt
1.
Kanada
1
0
0
1
Spanien
1
0
0
1
3.
Brasilien
0
1
0
1
Italien
0
1
0
1
5.
Ecuador
0
0
1
1
Japan
0
0
1
1