Leichtathletik-WM>

Leichtathletik-WM: Der Medaillenspiegel - erreicht Deutschland die Top Ten?

Leichtathletik-WM: Medaillenspiegel

Bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio hofft das deutsche Team auf zahlreiche Medaillen. Bei Olympia 2024 gelangen vier. Hier gibt es den Medaillenspiegel im Überblick.
Vom 13. bis zum 21. September findet in Japan die Leichtathletik-WM statt.
SPORT1
Die Leichtathletik-WM 2025 findet vom 13. September bis 21. September in Tokio statt. Insgesamt kämpfen über 2200 Athletinnen und Athleten aus 198 Nationen in 49 Disziplinen um Medaillen.

Medaillenspiegel der Leichtathletik-WM 2025

Rang
Nation
Gold🥇
Silber🥈
Bronze🥉
Gesamt
1.
Kanada
1
0
0
1
Spanien
1
0
0
1
3.
Brasilien
0
1
0
1
Italien
0
1
0
1
5.
Ecuador
0
0
1
1
Japan
0
0
1
1
